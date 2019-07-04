В Ашхабаде проведут международный нефтегазовый форум

АШХАБАД / Trend/ - В Ашхабаде 22-23 октября состоится международная конференция-выставка «Нефть и газ Туркменистана-2019», сообщает Trend со ссылкой на организатора - госконцерн «Туркменнефть».

Мероприятие проводится при участии «Turkmen Forum». В работе конференции планируют принять участие руководители государственных организации Туркменистана и представители международных организаций и финансовых институтов мира.

Зарубежный бизнес будет представлен такими компаниями, как Shell, Petronas, Gazprom, Gaffney, Cline & Associates, Hyundai, Vitol, CNPC, Dragon Oil, ENI, BP, Socar, Exxon Mobil, Buried Hill, IFC, ADB, Allen & Overy и другие. Ожидается, что сессии будут посвящены актуальным направлениям в газохимическом секторе, освоению туркменского сектора Каспия, проекту газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ) и новым инвестиционным проектам в нефтегазовом секторе. В рамках форума состоится церемония подписания ранее согласованных контрактов и меморандумов.

В кулуарах запланированы деловые встречи топ-менеджеров ТЭК Туркменистана с руководителями зарубежных компаний. В информации организаторов сказано, что Туркменистан обладает огромными запасами природного газа, занимая четвертое место в мире. В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, нефти - до 110 миллионов тонн. Отметим, что на данном этапе Туркменистан экспортирует газ в Китай и Россию. Официально Ашхабад активно обсуждает с ЕС проект Транскаспийского газопровода через Каспий и Азербайджан в Турцию и Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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