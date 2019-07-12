Туркменистан провел в Иране презентацию Каспийского экономического форума

12 июля 2019 09:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Туркменистана в Тегеране провело брифинг, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму, который состоится 12 августа 2019 года в туристической зоне Аваза, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В мероприятии, которое прошло при содействии Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана (ТПП ИРИ) приняли участие руководители и представители различных ведомств страны - в том числе, министерства промышленности, руд и торговли, министерства дорог и городского строительства, организации развития торговли и представители бизнес-кругов Ирана.

Представители прикаспийских государств высказались о положительном видении своих стран относительно инициативы Туркменистана по организации форума и, выразили убежденность, что данная площадка сможет в полной мере предоставить возможность продемонстрировать экономический потенциал самих стран в отдельности и всего региона в целом, сказано в информации.

Отметим, что на сайте Организационного комитета форума сказано, что в повестке дня – создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии будут обсуждаться перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Накануне форума, будет созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и о сотрудничестве в области транспорта. Параллельно будет обсуждаться проект Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств.

Помимо делегаций прикаспийских государств на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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