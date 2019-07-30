В Ашхабаде на региональном уровне обсуждают проблемы Арала

30 июля 2019 10:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня стартовала двухдневная встреча региональной рабочей группы по разработке Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, сообщает Trend со ссылкой на интернет-ресурс Туркменистана "Золотой век".

Заседание проходит под эгидой Исполкома Международного фонда спасения Арала (МФСА) при поддержке региональной программы «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

В мероприятии, в котором принимают участие представители Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, также состоится обсуждение институционально-правовых механизмов МФСА.

Процесс подготовки проекта региональной программы находится в активной фазе. Документ готовится в соответствии с национальными консультациями.

Напомним, что созданный в девяностые годы при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана МФСА нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшение экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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