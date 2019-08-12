Туркменистан проводит первый Каспийский экономический форум

12 августа 2019 09:23 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.

В первой половине дня состоится международная конференция на тему «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».

В повестке форума создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономики прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

На мероприятии обсуждаются перспективы совместных инвестиционных проектов и программ.

Накануне форума была созвана встреча министров компетентных органов сторон, ответственных за имплементацию соглашений между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области транспорта. Параллельно обсуждался проект меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств.

Помимо делегаций прикаспийских государств, на форум приглашены представители заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону, руководители и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

Форум состоит из трёх частей – международная конференция, выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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