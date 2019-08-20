Украинский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане

20 августа 2019 10:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с послом Украины Валентином Шевалёвым, завершающим свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества между государствами в политической, торгово-экономической и культурной областях. Дипломаты подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодных связей между Туркменистаном и Украиной, сказано в информации.

Туркменистан является важным торгово-экономическим партнером Украины в регионе Центральной Азии, сказано на сайте украинского посольства в Ашхабаде. Украинские субъекты хозяйствования привлекаются к строительству на территории Туркменистана масштабных инфраструктурных объектов общегосударственного значения, сооружению сложных инженерных коммуникаций, объектов нефтегазовой, промышленной и транспортной отраслей, экспортируют в Туркменистан продукцию различного назначения, предоставляют услуги.

Отметим, что главные статьи экспорта в Туркменистан: железнодорожные вагоны, продукция агропромышленного комплекса, электрические машины, товары химической, фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Импорт товаров из Туркменистана в Украину состоит в основном из продукции нефтепереработки, шерсти и хлопка, текстиля.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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