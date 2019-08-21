ЮНИСЕФ обсуждает в Ашхабаде проблему Арала

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит "круглый стол", где обсуждается влияние кризиса Аральского моря и деградации окружающей среды на состояние здоровья и питания матерей и детей, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие организовано Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана для подведения итогов совместной деятельности в этом направлении.

"Конвенция ООН о правах ребёнка, которую поддерживает и исполняет Туркменистан, затрагивает социальные и экономические аспекты. Сегодня действующее законодательство Туркменистана целиком соотносится с международными правовыми нормами",- сказано в информации.

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

Напомним, что в девяностые годы был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) - при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, с целью финансирования совместных проектов для улучшения экологической обстановки в районе Приаралья. В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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