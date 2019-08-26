Начался государственный визит президента Туркменистана в Сингапур

АШХАБАД /Trend/ - 26 августа начался государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Ожидаются встречи с президентом Сингапура Халимой Якоб и премьер-министром страны Ли Сяньлуном. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 сентября 1996 года.

Отметим, что на нефтегазовом рынке Туркменистана работает зарегистрированная в Сингапуре компания Югнефтегаз. Международная компания Olam International Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре занимала в последние годы одну из лидирующих позиций по объемам закупок туркменского хлопка.

Сингапур предлагает свои услуги в области подготовки кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта. Туркменистан планирует открыть авиасообщение с Сингапуром. Торговый оборот Туркменистана и Сингапура в 2018 году составил 43,4 миллиона доллара, что в пять раз превышает показатели 2016 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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