Начался государственный визит президента Туркменистана в Сингапур

26 августа 2019 16:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - 26 августа начался государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Сингапур, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Ожидаются встречи с президентом Сингапура Халимой Якоб и премьер-министром страны Ли Сяньлуном. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 12 сентября 1996 года.

Отметим, что на нефтегазовом рынке Туркменистана работает зарегистрированная в Сингапуре компания Югнефтегаз. Международная компания Olam International Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре занимала в последние годы одну из лидирующих позиций по объемам закупок туркменского хлопка.

Сингапур предлагает свои услуги в области подготовки кадров в сфере гражданской авиации и морского транспорта. Туркменистан планирует открыть авиасообщение с Сингапуром. Торговый оборот Туркменистана и Сингапура в 2018 году составил 43,4 миллиона доллара, что в пять раз превышает показатели 2016 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
НПЗ в туркменском Сейди выполняет план по экспорту продукции
Энергетика 16:43
Туркменистан и Сингапур подписали ряд экономических соглашений
Бизнес 16:21
Туркменистан представит в ГА ООН проект резолюции по вопросу стабильного транзита энергоносителей
Туркменистан 11:58
Международный нефтяной консорциум закупит в Туркменистане материалы для газовой турбины
Тендеры 11:25
В Сингапуре открылась промышленная выставка Туркменистана
Туркменистан 11:21
Туркменистан налаживает деловое партнерство с иранским Хорасаном
Бизнес 11:18
Лента новостей
НПЗ в туркменском Сейди выполняет план по экспорту продукции
Энергетика 16:43
Макрон прокомментировал оскорбления бразильских политиков в свой адрес
Европа 16:40
В Грузии планируют создать две новые структуры
Финансы 16:39
В Барде горит лес
Происшествия 16:37
Прибыль PSG Capital увеличилась почти в девять раз
Финансы 16:35
Узбекская товарная биржа опубликовала данные торгов прошлой недели
Бизнес 16:32
В Казахстане реализуется ряд проектов развития туристического потенциала
Туризм 16:26
Туркменистан и Сингапур подписали ряд экономических соглашений
Бизнес 16:21
Главы стран G7 направят €20 млн на помощь в ликвидации пожаров в Амазонии
Другие страны 16:19