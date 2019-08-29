При застройке Ашхабад-сити будут приняты меры для обеспечения сейсмостойкости зданий - ученые

АШХАБАД /Trend/ - При застройке Ашхабад-сити, где предполагается возведение зданий от 15 до 35 этажей, будут приняты специальные меры по обеспечению их сейсмостойкости, сообщает Trend со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В материале приводятся данные научно-исследовательского института (НИИ) сейсмостойкого строительства при министерстве строительства и архитектуры Туркменистана.

Напомним, что администрация Ашхабада - столицы Туркменистана готовится к реализации крупного проекта – создания жилого массива, где будут проживать более чем 100 тысяч человек. НИИ отмечает, что развитие строительной науки позволяет вести строительство зданий повышенной этажности даже в тех районах, которые ранее считались непригодными для застройки.

Для устройства оснований зданий и сооружений будут приняты специальные мероприятия, то есть сейсмостойкость объектов будет достигнута применением принципиально новых конструктивных инновационных схем и нормативно-расчётной базы, действующей на территории Туркменистана, которая позволит обеспечивать наибольшую сопротивляемость сейсмическим воздействиям и снижение возможной сейсмической опасности, сказано в статье. Контроль над соблюдением действующих норм на объектах строительства ведут специалисты НИИ.

Строительные объекты в настоящее время проектируются, тестируются и оптимизируются с использованием цифровых технологий, они более безопасны и эффективны в эксплуатации, к тому же работы по их возведению ведутся быстрее и более слажено, сказано в статье. Отметим, что общая площадь, отведённая под возведение Ашхабад-сити в отдаленном районе Чоганлы из более 200 зданий, составляет 744 гектара. В ближайшие годы в северной части столицы вырастет практически новый город, включающий административное ядро, предприятия сферы услуг, медицинские учреждения, центры культуры, здания высших учебных заведений и другие социальные объекты, говорится в репортаже. В 2018 году население столицы Туркменистана превысило один миллион человек, за счет территориального расширения границ Ашхабада. Согласно данным переписи населения 1995 года численность населения главного города страны составляла 604,7 тысячи человек. Примечательно, что прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на шестое октября 1948 года, Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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