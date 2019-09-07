Туркменистан и Беларусь обсудили партнерство в сфере медицины и образования

7 сентября 2019 10:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Вице-премьер Туркменистана Пурли Агамырадов принял в Ашхабаде посла Беларуси Олега Табанюхова, сообщает Trend со ссылкой на МИД Беларуси.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-туркменского сотрудничества в области здравоохранения, образования, науки и спорта. По итогам состоявшейся встречи были намечены новые конкретные направления дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в упомянутых областях, сказано в информации.

Напомним, что в июле в Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра здравоохранения Беларуси Натальи Жуковой с министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммедом Аманнепесовым.

Стороны обратили тогда внимание на взаимодействие в вопросах профилактики неинфекционных заболеваний, организацию совместной врачебной практики на базе специализированных научно-практических медицинских центров двух стран. До этого обсуждался вопрос о создании совместного производства предприятиями управления «Туркмендермансенагат» при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и "БелАсептика".

Стороны также высказали заинтересованность в организации взаимных поставок растительного лекарственного сырья, других природных и синтетических компонентов для производства лекарств, а также готовой продукции медицинского назначения.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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