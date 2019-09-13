АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде сегодня состоялось 83-е заседание Экономического совета СНГ, сообщает Trend со ссылкой на Исполком СНГ.

Повестка дня включала обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. В частности, главы делегаций одобрили в основном проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ, говорится в сообщении.

Данный проект будет представлен на саммите глав государств СНГ, который запланировано провести в Ашхабаде 11 октября. Этот документ направлен на формирование согласованного подхода к реализации экономических интересов Содружества в целом и каждого из государств – участников СНГ, на создание эффективных механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать экономические связи, как в рамках Содружества, так и с другими интеграционными объединениями и отдельными государствами.

Кроме того, на заседании был обсужден ход подготовки соглашения о свободной торговле услугами. Были одобрены также проекты концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и план ее реализации. Цель этих документов – согласование задач, принципов, основных направлений и механизмов межгосударственного взаимодействия при формировании цифровой среды на пространстве Содружества. Следующее заседание Экономического совета СНГ намечено провести шестого декабря 2019 года в Москве.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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