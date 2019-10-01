Грузия готова к развитию сотрудничества с Туркменистаном - премьер-министр

АШХАБАД /Trend/ - Грузия готова способствовать дальнейшему развитию сотрудничества с Туркменистаном, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное во вторник в СМИ Туркменистана письмо премьер-министра Грузии Гиорги Гахария к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Послание направлено по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

"От имени правительства Грузии и от себя лично выражаю готовность всячески способствовать углублению двусторонних связей и дальнейшему развитию сотрудничества между Грузией и Туркменистаном",- сказано в письме.

Отметим, что в Тбилиси ранее отмечали, что Грузия является важным звеном Южно-Кавказского транспортно-энергетического коридора и готова обеспечить надежный и безопасный транзит через свою территорию энергоносителей из региона Центральной Азии.

Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам природного газа. Кроме того, Ашхабад и Тбилиси изучают проекты по созданию транспортно-транзитной инфраструктуры между Каспийским и Черноморским регионами, использование которой позволит обеспечить широкую межрегиональную интеграцию с государствами Европы, Ближнего и Среднего Востока. Здесь в качестве конкретного примера выступает проект транспортного коридора Lapis Lazuli (Лазурит).

Напомним, что согласно проекту, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур в регионе, оценивается в два миллиардов долларов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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