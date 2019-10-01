В Туркменистане новый глава МВД

АШХАБАД /Trend/ - Министром внутренних дел Туркменистана назначен Мамметхан Чакыев, курировавший до этого в качестве вице-премьера промышленность и коммуникации, сообщает Trend со ссылкой на местное агентство Orient, которое в свою очередь цитирует туркменское ТВ.

Чакыев имеет звание полковника полиции, и до вхождения в Кабинет министров Туркменистана работал на руководящих должностях в МВД, таможенной службе, службе по борьбе с экономическими преступлениями, говорится в сообщении.

Прежний министр Исгендер Муликов был освобожден с этой должности «за серьезные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий».

В информации сказано, что соответствующие президентские указы были подписаны на заседании Государственного совета безопасности в ходе которого прозвучал доклад Генеральной прокуратуры Туркменистана о результатах проверки в МВД и выявленных в его структурах фактах коррупции и взяточничества.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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