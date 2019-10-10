В Ашхабаде находится делегация армии Пакистана

10 октября 2019 10:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии Зубаиром Махмудом Хайятом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сфере профильного образования и организации визитов специалистов для обмена экспертными навыками между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном, основанного на принципах равноправия, добрососедства и взаимоуважения говорится в сообщении.

На встрече было отмечено успешное продвижение многоплановых проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Реализация данных проектов внесет важный вклад в социально-экономическое развитие всего региона, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол Беларуси приступил к своим обязанностям в Туркменистане
Туркменистан 10:40
В Ашхабаде проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Туркменистан 10:26
В Туркменистане реализуется программа по снижению сейсмического риска
Бизнес 09:17
Туркменистан выставит на аукцион объекты госсобственности
Тендеры 09:05
Предприятие Узбекистана планирует поставлять в Азербайджан продукцию из меди
Бизнес 9 октября 16:57
Ашхабад и Минск обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 9 октября 15:42
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял министра образования Турции
Политика 11:03
Товарооборот между Азербайджаном и Турцией увеличился на 30%
Экономика 11:02
Стартовал проект «Бизнес-образование для инженеров» 2019 года
Бизнес 11:01
Узбекистан не смог возобновить чартерное авиасообщение с Украиной
Центральная Азия 10:56
В Казахстане запланировано строительство аналога Disneyland
Бизнес 10:55
В связи с 80-летним юбилеем почтена память видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой (ФОТО)
Общество 10:47
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 10:45
Посол Беларуси приступил к своим обязанностям в Туркменистане
Туркменистан 10:40
В Узбекистане будут созданы современные ювелирные заводы
Бизнес 10:38