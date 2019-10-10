В Ашхабаде находится делегация армии Пакистана

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистанской армии Зубаиром Махмудом Хайятом, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в сфере профильного образования и организации визитов специалистов для обмена экспертными навыками между соответствующими министерствами и ведомствами двух стран.

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном, основанного на принципах равноправия, добрососедства и взаимоуважения говорится в сообщении.

На встрече было отмечено успешное продвижение многоплановых проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Реализация данных проектов внесет важный вклад в социально-экономическое развитие всего региона, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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