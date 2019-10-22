В Туркменистане получил аккредитацию посол Боснии и Герцоговины

22 октября 2019 09:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты посла Боснии и Герцеговины (с резиденцией в Тегеране) Самира Веладжича, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Дипломат был проинформирован о ключевых векторах внутренней и внешней политики и приоритетных направлениях социально-экономического развития Туркменистана.

Посол подчеркнул стремление своей страны к налаживанию с Туркменистаном более тесного взаимодействия в торгово-экономической сфере и гуманитарно-культурной области, говорится в сообщении.

Веладжич также был принят в МИД Туркменистана.

В ходе переговоров, говоря о торгово-экономических отношениях, стороны рассмотрели возможность обмена бизнес-делегациями.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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