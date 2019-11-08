В Ашхабаде проводится региональная конференция по административному праву

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде проводится международная конференция по административному праву - «Участники административных процедур и административного процесса», сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Мероприятие организовано Институтом государства, права и демократии Туркменистана, в сотрудничестве с региональной программой «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

В форуме, объединившем юристов из стран Центральной Азии и Азербайджана, международных экспертов из Германии, а также советника по административным вопросам Суда Европейского Союза, судей Федерального административного суда Австрии и Швейцарии, рассматриваются вопросы государственно-гражданского взаимодействия в условиях рыночной экономики.

В ходе конференции обмениваются мнениями о передовом опыте организации государственных услуг гражданам.

Напомним, что в Туркменистане закон «Об административных процедурах» был принят 03 июня 2017 года и вступил в силу 01 января 2018 года.

Принятие документа было нацелено на формирование принципов административных процедур, обеспечение верховенства закона, прав и интересов физических и юридических лиц.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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