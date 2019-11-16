ОБСЕ провела в Ашхабаде региональный семинар по управлению водными ресурсами

16 ноября 2019 09:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде региональный семинар в области использования инновационных технологий для управления водными ресурсами, сообщает Trend в субботу со ссылкой на ашхабадский офис ОБСЕ.

К представителям Госкомитета водного хозяйства, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала (МФСА) и других компетентных ведомств Туркменистана присоединились их коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Международные эксперты осветили вопросы интегрированного управления водными ресурсами, представив инновационные решения, обеспечивающие устойчивое водоснабжение для ирригационных нужд, устойчивое управление водными ресурсами в городах, инновационные технологии использования возобновляемой энергии для водного хозяйства и применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях устойчивого управления водными ресурсами, говорится в сообщении.

«Нельзя не учитывать реалий 21-го столетия - века «высоких технологий», когда инновационные решения и технологии ноу-хау, электроника и робототехника являются необходимой предпосылкой достижения устойчивого прогресса в любой отрасли», - приводятся в информации слова Натальи Дрозд, главы центра ОБСЕ в Ашхабаде.

В ходе семинара состоялись дискуссии и обмен информацией о передовом опыте в области управления водными ресурсами и практическом применении технологических решений в Центральноазиатском регионе.

Напомним, что Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба. На реку Амударья приходится почти 90 процентов общего объема поступления воды в Туркменистане.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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