Туркменистан и Австрия провели деловые переговоры

5 декабря 2019 17:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) состоялась встреча с представителями деловых кругов Австрии, сообщает Trend со ссылкой на ведомство.

Делегацию возглавили вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц и директор отдела стран Восточной Европы и Центральной Азии внешнеэкономического департамента Грегор Постль.

Среди участников - представители компаний BS Global, Central National – Gottesman, DELTABLOC, Engel, FHW Franz Haas Waffelmaschinen, GasOil Technology, ILF Consulting, Primetals Technologies, SCHRACK SECONET AG, SML Maschinen, Ten Cate Geosynthetics, Trumer Schutzbauten.

Стороны обсудили планы сотрудничества в таких областях как дистрибьюция безалкогольных напитков в Туркменистане, поставки мясоперерабатывающего оборудования, рецептура и комплексные решения для производства колбасных изделий, кондитерской продукции, говорится в сообщении.

Обсуждены возможности взаимодействия в производстве высококачественной бумаги, картона, целлюлозы, а также применения систем дорожного ограждения на автомагистралях Ашхабад – Туркменабад, Ашхабад – Туркменбаши, в области медицинской промышленности, строительства, металлургии.

Отметим, что Австрия изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясо-молочной продукции.

Ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Сотрудничество с Австрией может касаться создания совместных инновационных производств в свободных экономических зонах Туркменистана, строительства заводов по производству минеральных удобрений, сотрудничеству в нефтехимической и газохимической продукции.

В числе перспективных областей - создание высокотехнологичных обрабатывающих предприятий, горнодобывающая и бумажная промышленность, сфера логистики, текстильное и кожевенное производства.

Актуальным видится привлечение европейских технологий в химической промышленности, изготовлении неметаллической минеральной продукции (стекло, керамика).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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