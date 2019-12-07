В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности до 2026 г.

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане утверждена программа развития внешнеэкономической деятельности на 2020-2025 годы, сообщает Trend в субботу со ссылкой на обнародованное постановление президента.

Министерствам и отраслевым ведомствам в целях выполнения задач, вытекающих из вышеназванной программы, предписано в месячный срок разработать и представить на утверждение Кабинету министров проекты отраслевых планов в данном направлении.

Напомним, что по данным МВФ, объем внешней торговли Туркменистана в 2019 году может составить $17,9 миллиарда, в том числе экспорт $12,5 миллиарда, импорт – $5,4 миллиарда.

В докладе, опубликованном по итогам ноябрьской миссии фонда в Ашхабад было также сказано, что в 2018 году объем внешней торговли Туркменистана составил $16,9 миллиарда, в том числе экспорт $11,6 миллиарда, импорт – $5,3 миллиарда.

Туркменистан имеет внешнеторговые отношения с более чем ста странами мира, основными партнерами являются Китай, Италия, Турция, Россия, ОАЭ, Афганистан.

Туркменистан является крупнейшим поставщиком природного газа в Центральной Азии и экспортирует данный вид топлива в Китай и Россию.

Примечательно, что прирост стоимостного объёма поставок за рубеж произведённого в Туркменистане цемента в 2018 году составил 20,2 раза, ковров и ковровых изделий – 5,5 раза, продуктов переработки овощей и фруктов – 3,5 раза, шерсти – 36,1 процента, текстильных материалов – 22,9 процента, минеральных удобрений – 18,1 процента.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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