ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции

АШХАБАД /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Ашхабаде семинар на тему "Экономические выгоды трудовой миграции: лучшие практики ОБСЕ", сообщает Trend в четверг со ссылкой на организацию.

В мероприятии приняли участие сотрудники МИД, МВД, министерства национальной безопасности, министерства труда и социальной защиты, министерства образования, Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

На встрече были представлены оперативные инструменты, необходимые для разработки эффективной национальной миграционной политики в соответствии с обязательствами ОБСЕ и международными нормами.

Участники проанализировали ключевые политические и оперативные инструменты управления миграцией и подчеркнули важность и преимущества межгосударственного сотрудничества и двусторонних трудовых соглашений.

Наталья Дрозд, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, привлекла внимание к "возрастающей важности и преимуществам эффективного управления миграцией для социально-экономического развития, социальной сплоченности, безопасности и стабильности во всех странах”.

Участники семинара также рассмотрели вопросы временной миграции в качестве оптимизации экономического потенциала в странах происхождения самих мигрантов, говорится в сообщении.

Напомним, что ОБСЕ год назад провела в Ашхабаде семинар, посвященный экономически мотивированной миграции.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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