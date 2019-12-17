Посол Ирана завершает миссию в Туркменистане

17 декабря 2019 10:21 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Ирана Сайедом Мохаммадом Ахмади, завершающим дипломатическую миссию в Туркменистане, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменская сторона поблагодарила дипломата за весомый вклад во всестороннее развитие традиционного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран и пожелала успехов в его дальнейшей деятельности, отмечает МИД Туркменистана.

Как сообщила ранее пресс-служба президента Ирана, новым послом страны в Туркменистане назначен Голам Аббас Арбаб Халес.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы в дополнение к нему ответвление по другому транзиту - Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

В Туркменистане зарегистрированы 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая представительства и товарищества с ограниченной ответственностью.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Китай обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:25
В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания совместной программы с ООН
Туркменистан 16 декабря 18:00
Туркменистан принял участие в межмидовской встрече стран Центральной Азии
Туркменистан 16 декабря 16:57
В Туркменистане утверждены размеры пошлин, связанных с товарными знаками
Бизнес 16 декабря 15:45
Иран выставит на биржу 2 млн баррелей газоконденсата
Экономика 16 декабря 13:35
Назначен посол Пакистана в Туркменистане
Туркменистан 16 декабря 12:33
Лента новостей
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок
Бизнес 10:50
Азербайджан построил отношения конструктивного сотрудничества со всеми странами региона (ВИДЕО)
Политика 10:46
Объявлены вакансии для нового проекта по кавказоведению
Общество 10:45
Бакинская Высшая Школа Нефти и британская компания IDF подписали Меморандум о взаимопонимании
Общество 10:43
В Баку состоялась встреча один на один президентов Азербайджана и Украины
Политика 10:39
"Консорциум развития Анаклия" не представил документацию о кредитных соглашениях с банками грузинскому правительству
Транспорт 10:36
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Украины
Политика 10:34
Туркменистан и Китай обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:25
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 декабря
Финансы 10:25