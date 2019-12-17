Посол Ирана завершает миссию в Туркменистане

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Ирана Сайедом Мохаммадом Ахмади, завершающим дипломатическую миссию в Туркменистане, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменская сторона поблагодарила дипломата за весомый вклад во всестороннее развитие традиционного сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран и пожелала успехов в его дальнейшей деятельности, отмечает МИД Туркменистана.

Как сообщила ранее пресс-служба президента Ирана, новым послом страны в Туркменистане назначен Голам Аббас Арбаб Халес.

Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу. За годы многолетнего сотрудничества реализован ряд крупных экономических проектов.

Наиболее важным можно назвать газопровод, введенный в строй в 1996 году по маршруту Корпедже-Курт-Куи и введенное в последние годы в дополнение к нему ответвление по другому транзиту - Довлетабат-Серахс-Хангеран.

Две страны основное внимание уделяют вопросам совместной деятельности в транспортно-транзитной сфере, в области строительства дорог, секторе электроэнергетики и газа.

В Туркменистане зарегистрированы 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая представительства и товарищества с ограниченной ответственностью.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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