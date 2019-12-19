Президент Туркменистана посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов запланировал рабочий визит в Россию для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится 20 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета Министров Туркменистана, на котором была подтверждена "неизменная приверженность страны традиционному диалогу в формате СНГ".

Отметим, что в этом году в СНГ председательствует Туркменистан. В Ашхабаде были проведены ряд мероприятий - заседания совета глав правительств СНГ и саммит глав государств Содружества, по итогам которого была принята Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников СНГ.

Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена.В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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