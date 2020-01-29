Глава МИД Туркменистана принял участие в экологической конференции в Берлине

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в конференции высокого уровня «Зеленая Центральная Азия» в Берлине, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие проводилось на уровне глав внешнеполитических ведомств стран региона, Афганистана и Германии.

Участники обсудили вопросы, связанные с охраной окружающей среды, интегрированным управлением водными ресурсами, сохранением биоразнообразия, борьбой с опустыниванием, развитием горных территорий и другие вопросы, говорится в сообщении.

На мероприятии был осуществлен запуск региональной инициативы «Зеленая Центральная Азия», которая направлена на повышение устойчивости стран к внутренним и внешним факторам риска, таким как климат и экологические факторы.

Главы делегаций подписали в этой связи совместную Декларацию.

Напомним, что Госкомитет Туркменистана по охране окружающей среды совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) реализует в стране проекты по внедрению принципов «зелёной» экономики.

На решение стоящих в этой области актуальных задач нацелена "Национальная стратегия Туркменистана по изменению климата", а также международные инициативы страны, озвученные на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и Конференции ООН по устойчивому развитию "Рио+20", состоявшейся в 2012 году в Бразилии.

В их числе – предложение об открытии в Ашхабаде регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии и Каспийском бассейне.

На данном этапе Туркменистан изучает технико-экономические, энергетические и экологические потенциалы солнечно-энергетических установок и ресурсы других возобновляемых источников энергии в Туркменистане для решения задач «зеленой» экономики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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