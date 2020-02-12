Назначен представитель Туркменистана при ЕС

АШХАБАД /Trend/ - Главой представительства Туркменистана при Европейском союзе (ЕС) назначен Чары Атаев, сообщает Trend в среду со ссылкой на обнародованный указ президента.

Атаев возглавляет дипмиссию страны в Бельгии и представляет интересы Туркменистана в Нидерландах.

Напомним, что десятки малых и средних предприятий (МСП) в Туркменистане получают консультации в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), финансируемой Европейским союзом.

Программа нацелена на внедрение передовой практики в такие ключевые сектора экономики, как агробизнес, строительство, транспорт, текстильная промышленность, туризм, обрабатывающая промышленность и услуги.

ЕБРР в целом инвестировал 280 миллионов евро в различные отрасли экономики Туркменистана в рамках 72 инвестиционных проектов по всей стране.

Отметим, что в стране осуществляются проекты технического содействия ЕС, в частности "Erasmus Mundus" - программа студенческого обмена.

Кроме того, Ашхабад и Брюссель регулярно обсуждают крупные проекты в области развития транспортных систем и региональной энергетической инфраструктуры.

ЕС привержен реализации проекта, призванного вывести туркменские углеводородные энергоносители на европейские рынки. Переговоры ведутся с с 2011 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)