Утвержден туркменский состав межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил состав Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, передает в субботу Trend со ссылкой на интернет-газету TURKMENISTAN.RU.

Сообщается, что соответствующее постановление было подписано Бердымухамедовым в ходе заседания правительства 14 марта 2020 года.

Сопредседателем комиссии назначен вице-премьер Чары Гылыджов.

Как отметил глава туркменского государства, народы Туркменистана и Азербайджана на протяжении веков объединяют крепкие отношения дружбы и добрососедства, общность истории, культурных и духовных ценностей.

Он также подчеркнул, что оба государства обладают огромными ресурсами, экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом, реализация которого отвечает не только национальным интересам двух стран, но и целям регионального и глобального устойчивого развития.

Напомним, что 11 марта 2020 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с официальным визитом Азербайджан. В ходе визита состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.