Туркменистан и UNWTO обсудили основные направления сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) обсудили основные аспекты сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на газеты «Золотой век».

Сообщается, что в министерстве культуры Туркменистана 7 мая 2020 года состоялась онлайн-встреча с представителями UNWTO.

было отмечено, что Туркменистан уделяет пристальное внимание формированию современной туристической инфраструктуры, а также внедрению цифровых технологий в санаторно-курортном сегменте, гостиничном бизнесе и смежных направлениях туристической индустрии.

Одной из основных тем для обсуждения стало участие Туркменистана в международном конкурсе Healing Solutions Тourism Challenge, проводимом UNWTO при поддержке ВОЗ.

Этот конкурс направлен на поиск решений для поддержки туристического бизнеса в экономических условиях, сложившихся из-за пандемии COVID-19, а также способов восстановления этой отрасли после. Наиболее интересные идеи будут представлены во время презентации. Отобранные проекты войдут в цифровой буклет для распространения среди 150 министерств мира.

Победителям также будет предоставлен доступ к UNWTO Innovation Network, в которую входят сотни начинающих и ведущих туристических компаний, крупнейших корпораций, инвесторов, государственных учреждений и учебных заведений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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