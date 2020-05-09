Туркменистан выступает за международное сотрудничество в области здравоохранения (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Туркменистан выступает за международное сотрудничество в целях поддержки здоровья людей, что особенно важно в ситуации с пандемией COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

8 мая 2020 года в здании МИД страны был проведен брифинг, посвященный теме «Международное сотрудничество Туркменистана в сфере здравоохранения».

В брифинге приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности и других профильных ведомств Туркменистана, а также политологи страны, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованных в стране, местные и аккредитованные в стране журналисты зарубежных СМИ.

Сообщается, что в брифинге посредством видеосвязи участвовали и представители других государств. Так, заместитель министра здравоохранения Беларуси, высокопоставленные представители ведущих зарубежных медицинских вузов, включая Азербайджанский медицинский университет, Белорусский Государственный медицинский университет и Тбилисский Государственный медицинский университет, присутствовали на брифинге.

Также в мероприятии приняли участие представители ведущих иностранных СМИ и общественных организаций посредством видеосвязи.

В целом, в брифинге участвовали около 60 представителей из 20 стран мира.

Отмечается, что в своих выступлениях участники брифинга выделили оперативную реакцию Туркменистана на вспышку пандемии, сделав акцент на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также было отмечено, что руководство страны уделяет огромное значение продвижению здорового образа жизни.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @JeilaAliyeva