Туркменистан и ЕРБ ВОЗ обсудили дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) обсудили дальнейшие меры для борьбы с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана "Туркменистан сегодня".



Сообщается, что 26 мая 2020 года в Представительстве ООН в Ашхабаде состоялась рабочая встреча в формате видеоконференции с экспертами Европейского регионального бюро Всемирной Организации Здравоохранения. Со стороны Туркменистана во встрече участвовали представители министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны.

Сообщается, была представлена информация о подготовке к сезону жаркой погоды в условиях пандемии коронавируса в соответствии с рекомендациями ВОЗ. ЕРБ предоставило Туркменистану справочно-информационные материалы ВОЗ, касающиеся защиты здоровья граждан в жаркую погоду в условиях пандемии, которые помогут принять своевременные меры.



Отметим, что ранее ВОЗ высоко оценила усилия Туркменистана по борьбе с инфекционными заболеваниями в стране. В ходе совещания, проведенного в режиме видеоконференции в начале мая, представители ВОЗ также отметили успехи страны в поддержании общественного здравоохранения в начале мая.



Офис ЕРБ ВОЗ в Туркменистане был основан в ноябре 1995 г. в г. Ашхабаде для предоставления помощи правительству в разработке политики в области здравоохранения, развитии системы здравоохранения и программ по охране общественного здоровья, направленных на удовлетворение потребностей страны в вопросах охраны здоровья посредством реализации стратегии ВОЗ «Адаптация служб Бюро с целью удовлетворения новых потребностей».



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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