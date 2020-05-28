БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ОБСЕ обсудили меры противодействия финансированию терроризма.



Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 27 мая 2020 года в министерстве финансов и экономики страны были проведены консультации международного консультанта Светланы Поддубской по «Первому проекту отчёта по техническому соответствию национальной системы Туркменистана по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» в онлайн-режиме.



Консультация проведена в рамках национальной подготовки к Взаимной оценке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



Отмечается, что со стороны Туркменистана в консультациях приняли участие представители министерства иностранных дел, финансов и экономики, адалат (юстиция), Верховного суда, Государственного комитета по статистике, Государственной товарно-сырьевой биржи, Государственной таможенной службы, Центрального банка и ряда коммерческих банков, почтовых организаций, осуществляющих услуги по денежным переводам, а также Центра ОБСЕ в Ашхабаде.



Сообщается, что в ходе консультаций сторонами был отмечен процесс взаимной оценки по методологии международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, включая соответствие законодательства страны стандартам упомянутой группы.



Стороны также рассмотрели международное сотрудничество в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, целевые финансовые санкции, а также надзор в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий.



Отметим, что основные направления деятельности центра ОБСЕ в Ашхабаде – это контроль над вооружениями, безопасность границ и противодействие терроризму, торговле людьми и незаконной торговле наркотиками, экономико-экологическая тематика, защита прав человека, надлежащее управление и верховенство закона, а также выборы и свобода СМИ.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @JeilaAliyeva