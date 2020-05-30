Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ

Туркменистан 30 мая 2020 00:07 (UTC+04:00)
Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках Содружества Независимых Государств, насыщая при этом предметные и содержательные аспекты конструктивного диалога, нацеленного на реализацию крупных проектов, нацеленных прежде всего на активизацию торгово-экономического партнерства стран-участников, сообщает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку.

В ходе заседания Совета Глав Правительств государств-участников СНГ, которая прошла 29 мая 2020 года Туркменистан подписал ряд документов, в том числе Стратегию экономического развития СНГ на период до 2030 года, Проект Приоритетных направлений сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, План мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, Стратегию развития физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы.

Особо значимой является продуктивная работа на площадке Содружества по разработке, согласованию и подписанию Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В данном документе предусмотрены основные задачи и ориентиры по углублению торгово-экономического сотрудничества государств-участников Содружества на предстоящие 10 лет. Принципиально важным является наполнение документа конкретными предложениями, обеспечивающими развитие экономической интеграции и создание общего экономического пространства. Среди них - задачи по развитию сотрудничества в сферах цифровизации экономик стран СНГ, инноваций и внедрения современных информационных технологий.

В развитие Стратегии предполагается подготовить План ее реализации, в который войдут конкретные мероприятия и совместные проекты по практически всем векторам экономического взаимодействия на пространстве СНГ.

Как известно, по итогам заседания Совета глав государств СНГ, состоявшегося 11 октября 2019 года в Ашхабаде, принята инициированная Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств. Опираясь на её ключевые направления, в настоящее время ведётся работа по составлению проекта Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, которая находится в завершающей стадии. В СНГ уже развернута работа по реализации Декларации, основные положения которой включены в проекты разрабатываемых в настоящее время программных документов Содружества – Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

Приоритетные направления сотрудничества государств – участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года нацелены на развитие интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ и эффективное использование транзитного потенциала государств – участников СНГ. Приоритеты охватывают такие актуальные вопросы каковыми являются цифровизация на транспорте, снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду, сотрудничество в области обеспечения транспортной безопасности.

Значимым документом является План мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году, который был разработан во исполнение решения Совета глав государств СНГ от 28 сентября 2018 года. Документ предусматривает проведение различных тематических мероприятий в странах СНГ, посвященных Году архитектуры и градостроительства.

Решение объявить 2021 год Годом архитектуры и градостроительства в СНГ было принято в ходе 39-го заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности СНГ.

Уже на протяжении двадцати лет в СНГ применяется практика объявления и проведения тематических годов. Инициатором тематики для 2021 года выступил Туркменистан. Инициативу Туркменистана о проведении мероприятий в 2021 году единодушно одобрили государства-члены Содружества. В рамках Года архитектуры и градостроительства планируется организовать и провести международные конкурсы и олимпиады, конференции, форумы, отраслевые выставки. О своей готовности к участию в мероприятиях, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ, уже заявила «Международная ассоциация союзов архитекторов».

Крупным документом является Стратегия развития физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы.

Решение о подготовке проекта Стратегии на 2021–2030 годы было принято Советом по физической культуре и спорту с учетом завершения действия прежней Стратегии до 2020 года и на основе изучения опыта и достигнутых результатов в странах СНГ по ее реализации.

В период подготовки документа к подписанию, была проведена большая экспертная работа, в рамках которой были согласованы новые приоритеты с сохранением преемственности целей, задач, принципов, направлений и механизмов реализации, определенных в прежней Стратегии до 2020 года. Стратегия взаимодействия на новый период ориентирована на углубление процессов сотрудничества государств – участников СНГ, расширение партнерских отношений между национальными организациями физической культуры и спорта на пространстве Содружества.

Проект Стратегии был подготовлен с учетом основных документов СНГ и иных международных документов в области физической культуры и спорта. Инициатором разработки и принятия документа выступил Совет по физической культуре и спорту.

В Стратегии определено, что физкультура и спорт являются важными компонентами обеспечения устойчивого и эффективного социально-экономического развития государств, инструментами развития человеческого потенциала, межкультурного взаимодействия, повышения конкурентоспособности в условиях глобализации, современной формой партнерства и служат сохранению и углублению дружественных отношений между странами СНГ.

Главными задачами Стратегии являются укрепление дружбы, взаимопонимания и международных спортивных связей, развитие олимпийского, паралимпийского, дефлимпийского (сурдлимпийского) и специального олимпийского движений, совершенствование подготовки национальных и сборных команд, спортивного резерва, развитие детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, предотвращение и борьба с допингом, развитие и популяризация национальных видов спорта, взаимодействие в вопросах спортивной дипломатии, внедрение цифровых технологий в спортивную отрасль государств – участников Содружества.

Развитие спорта высоких достижений, массовой физкультуры и популяризация здорового образа жизни возведена в Туркменистане на уровень государственной политики. Уместно отметить, что Лидер нации показывает личный пример занятия спортом, демонстрируя при этой высокие результаты. В этой связи несомненно, что Туркменистан и далее будет принимать активное участие в деятельности по регулярному проведению в рамках Содружества спортивных игр, повышению их престижа на международной арене.

Еще одним важным документом является проект О совместных усилиях государств – участников СНГ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В этой связи отметить значимость состоявшегося в июле прошлого года в Ашхабаде 24-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств, на котором, в том числе, были приняты конкретные решения в санитарной сфере. Предлагаем подумать о проведении уже в ближайшее время встречи Министров здравоохранения стран СНГ для обсуждения совместных мер по борьбе с COVID-19 с приглашением к участию в ней руководителей центрального офиса ВОЗ в Женеве.

Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ - Gallery Image
Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ - Gallery Image
Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ - Gallery Thumbnail
Туркменистан наращивает стратегию эффективного партнерства в рамках СНГ - Gallery Thumbnail
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