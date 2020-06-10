Туркменистан и центральноазиатские страны рассмотрели пути взаимодействия с ПА ОБСЕ

БАКУ/Trend/ - Туркменистан наряду с другими странами Центральной Азии поделились идеями по целенаправленному взаимодействию с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.



Сообщается, что 9 июня 2020 года состоялись консультации председателей парламентов стран Центральной Азии с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в формате видеоконференцсвязи. Туркменская делегация была представлена заместителем председателя Меджлиса.



Отмечается, что в ходе онлайн-консультации представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассказали о соответствующих мерах в странах для экономического развития, о законодательных реформах, об активизации регионального сотрудничества, а также об интенсификации участия парламентариев в деятельности ПА ОБСЕ и парламентском диалоге.



Также стороны обсудили вопросы, связанные с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Было отмечено, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поддерживает взаимную помощь, координацию и обмен знаниями и передовой практикой через регулярные парламентские обсуждения.



Согласно источнику, туркменская сторона отметила, что работа правительства страны способствует выработке ответных мер, способных оградить мировое население от широкого спектра угроз, а также защитить основные права граждан и поддержать долгосрочное восстановление экономики.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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