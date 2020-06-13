Президент Туркменистана обратился к ученым страны

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана обратился с приветствием к ученым страны и участникам Международной научной онлайн-конференции, передает в субботу Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

«Поздравляю вас с Днем науки, а также с началом работы онлайн-телемоста Международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии», - говорится в приветственном обращении президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава Туркменистана отметил, что наука и образование являются консолидирующей силой общества в достижении великих целей и укрепляющей мощь туркменского государства.

"Поэтому в соответствии с требованиями времени мы совершенствуем структуру, управление и правовую базу сферы науки, успешно осуществляем фундаментальные научно-технические реформы, создаем все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов и ученых, способных глубоко осваивать современные знания и науку. Опираясь на знания и инновации, мы модернизируем национальную экономику на уровне развитых государств мира, реализуя крупные проекты, добиваемся больших успехов в социально-экономическом развитии страны", - сказал Бердымухамедов.

Президент страны отметил, что экономическое развитие суверенного туркменского государства невозможно представить без современных технологий.

"Проводя индустриализацию и модернизацию экономики, создавая инновационные промышленные предприятия, производящие высококачественную, конкурентоспособную на мировых рынках продукцию, Туркменистан планомерно укрепляет свою роль в мировой экономике. Столь стремительное развитие связано, в первую очередь, с внедрением в производство передовых достижений науки и техники, лучшего мирового опыта, с уровнем научно-технического прогресса, с новыми возможностями инноваций, точных инженерных наук, информационных технологий. В данной связи мы придаем большое значение цифровизации экономики как приоритету государственной политики. В этих целях мы совершенствуем наши компьютерные системы и современные средства коммуникаций, автоматизируем производство. Создав систему электронного документооборота, мы значительно укрепляем нашу экономику. В нынешнем году мы приняли Программу перевода в Туркменистане сферы науки на цифровую систему в 2020-2025 годах. Данный документ, направленный на технологическое и инновационное развитие нашей страны, позволит обеспечить систему науки высококачественной электронной информационной базой, разрабатывать технико-программные решения, широко использовать устойчивые и новые технологии, и, тем самым, вывести научно-исследовательскую деятельность на новый уровень. Кроме того, появится возможность ещё более усилить взаимосвязь науки, образования и производства, создавать новое программное обеспечение для научных исследований, активно привлекать молодежь в науку, инженерию, в технологический бизнес", - сказал Бердымухамедов.

Глава государства добавил, что в настоящее время планомерно укрепляется сотрудничество в области науки, техники и инновационных технологий с крупными международными структурами.

"В соответствии с Программой социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы значительно расширяем научные контакты с ведущими научно-образовательными центрами мира, международными организациями и фондами. Избрание нашей страны дважды в Комиссию по науке и технике Организации Объединенных Наций, достигнутые соглашения международного и межгосударственного уровней, многостороннее и долгосрочное сотрудничество в области науки, проводимые научные конференции по политическим, культурным и экономическим вопросам – все это замечательные успехи нашего независимого государства, авторитет которого неуклонно растет на мировом научно-образовательном пространстве. Также это свидетельство того, что наша страна превращается в динамично развивающееся государство в социально-экономическом плане, и в плане инновационных технологий, успешно интегрируется в мировую научную сферу. Мы и впредь продолжим работу по развитию науки", - подчеркивается в послании президента Туркменистана.