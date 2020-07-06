25 сентября в Ашхабаде пройдёт заседание "Халк Маслахаты" Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ, в соответствии с которым постановил:

1. Провести заседание "Халк Маслахаты" Туркменистана 25 сентября 2020 года в городе Ашхабаде, во Дворце "Рухыет".

2. Создать организационный комитет по проведению на высоком уровне заседания "Халк Маслахаты" Туркменистана и утвердить его состав.

3. "Халк маслахаты" велаятов и города Ашхабада в соответствии с Порядком избрания общественных представителей в состав "Халк Маслахаты" Туркменистана, утвержденного Указом Президента Туркменистана №385 «Об организованном проведении первого заседания "Халк Маслахаты "Туркменистана» от 5 июля 2018 года, обеспечить проведение выборов представителей общественности в состав "Халк Маслахаты" Туркменистана, а также представить до 1 сентября 2020 года в Аппарат Президента Туркменистана список членов, избранных в "Халк Маслахаты" Туркменистана от велаятов и города Ашхабада.

4. Меджлису Туркменистана оказывать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским и городским "Халк маслахаты" в деятельности, связанной с выборами представителей общественности в состав "Халк Маслахаты" Туркменистана, а также подготовкой и проведением заседания "Халк Маслахаты" Туркменистана и координировать эти работы.

5. Контроль за исполнением данного Указа должны осуществлять Председатель Меджлиса Туркменистана, заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, управляющий делами Аппарата Президента Туркменистана и Кабинета Министров, хякимы велаятов и города Ашхабада, управляющий делами Аппарата "Халк Маслахаты", председатели халк маслахаты велаятов и города Ашхабада.