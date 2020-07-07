В Туркменистане подвели итоги внешнеполитической деятельности страны за полгода
БАКУ /Trend/ - В Туркменистане подвели итоги внешнеполитической деятельности страны за полгода.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обзор был произведен 6 июля 2020 года в министерстве иностранных дел Туркменистана.
Сообщается, что в заседании приняли участие руководители и работники дипломатической службы Туркменистана.
Так, участники акцентировали внимание на том, что Туркменистан был недавно избран заместителем председателя предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Отметим, избрание Туркменистана состоялось 29 июня в нью-йоркской штаб-квартире ООН.
Также, стороны отметили вклад Туркменистана в продвижение целей Международного фонда спасения Арала, в частности улучшение экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.
В этом контексте отмечалась значимость активизации сотрудничества в рамках Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии.
Отмечается, что были рассмотрены вопросы, возникшие в результате присоединения Туркменистана к Нагойскому протоколу Конвенции ООН о биологическом разнообразии и по регулированию доступа к генетическим ресурсам и совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от их применения.
Согласно МИД Туркменистана, в ходе заседания также были заслушаны рекомендации на второе полугодие.
(Автор: Джейла Алиева.)
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