Минздравмедпром Туркменистана настоятельно рекомендует пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей

В результате проведённого в течение последних дней анализа состояния атмосферного воздуха в городе Ашхабаде и велаятах было зарегистрировано повышенное содержание пыли в воздухе из-за проникновения на территорию Туркменистана воздушного потока с юго-востока, северо-востока и с севера, что неблагоприятно для здоровья человека, в первую очередь, для дыхательной системы.

Чтобы в летний период предотвратить нежелательное влияние погоды на организм человека, необходимо, постоянно советуясь с семейным врачом, усилить профилактические меры.

В такие дни с целью снижения природно-экзогенного воздействия из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли и, соответственно, болезнетворных веществ, всем настоятельно рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей – медицинскими масками.

При этом необходимо находиться на безопасном расстоянии друг от друга – не менее 1 метра, а также соблюдать правила личной и общественной гигиены.

В летний период, учитывая высокую температуру воздуха, нельзя допускать её контрастных перепадов. Приходя с улицы, не следует сразу идти в охлажденное помещение, стоять под работающим кондиционером, употреблять ледяную воду и т.п.

Всё это может спровоцировать обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Соблюдая эти простые, но важные правила, вы будете здоровы в любое время года.