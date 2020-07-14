БАКУ /Trend/ - В Туркменистане ввели обязательное ношение масок в общественных местах, сообщает Trend со ссылкой на Информационное агентство Arzuw NEWS.

Сообщается, что также обязательным является ношение масок для всех водителей любых автотранспортных средств, вне зависимости от формы собственности транспортного средства и количества пассажиров.

Отмечается, что ношение масок стало обязательным в качестве превентивной меры против распространения инфекционных заболеваний.

Отметим, что на данный момент в Туркменистане находится миссия ВОЗ, которая прибыла 6 июля 2020 года.

Ранее, 10 июля Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) и Туркменистан обговорили меры по борьбе с коронавирусом.

Было отмечено, что в настоящее время в стране реализуется программа по обеспечению готовности к противодействию и реагированию на инфекционные заболевания. Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Помимо этого, Туркменистан, совместно с учреждениями системы ООН, приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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