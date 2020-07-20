В Туркменистане разрабатывают новые национальные программы по защите прав человека

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане были рассмотрены рекомендации и предложения касательно разработки национальных программ, планов и законов в области защиты прав человека.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, рассмотрения прошли 18 июля 2020 года в ходе заседания межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Так, Туркменистан выразил приверженность к дальнейшему расширению базы и механизмов защиты прав и свобод человека. Таким образом, были обговорены дальнейшие шаги и приоритетные направления сотрудничества на второе полугодие текущего года.

Сообщается, что на встрече представитель межведомственной комиссии, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов рассказал о результатах деятельности в Туркменистане по реализации международно-правовых обязательств страны в области прав человека и международного гуманитарного права за первое полугодие 2020 года.

Отмечается, что на встрече приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, омбудсмен Туркменистана, представители общественных организаций страны, постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова и глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд.

Отметим, что ранее 17 июля 2020 года, Туркменистан и ООН рассмотрели Совместный план действий Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права на второе полугодие 2020 года.

(Автор: Джейла Алиева.)

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