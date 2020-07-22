Туркменистану присвоен статус наблюдателя ВТО

БАКУ /Trend/ - 22 июля 2020 года, в штаб квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в городе Женева Швейцарской Конфедерации состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя во Всемирную торговую организацию.

От туркменской стороны в заседании приняли участие Постоянный представитель Туркменистана при Отделении ООН в Женеве, а также представители Министерства иностранных дел, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Министерства финансов и экономики Туркменистана, которые приняли участие посредством видеоконференцсвязи.

В честь рассмотрения заявки Туркменистана на статус наблюдателя в ВТО была организована специальная церемония, в ходе которой Постоянный представитель Туркменистана выступил от имени Правительства Туркменистана. В своем выступлении он проинформировал участников Генерального совета об истоках процесса присоединения к Организации, в частности о новаторской политики реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана. Было отмечено, что «Программа развития внешнеэкономической деятельности Туркменистана на 2020-2025 гг.» является важным документом в данной связи.

Обретение страной данного статуса призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи. Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию.

После выступления туркменской стороны, ряд представителей государств-участников Организации, включая Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Республику Панама, Российскую Федерацию, Таджикистан, Турцию и Украину высказались в поддержку инициативы Туркменистана по вступлению в Организацию в качестве наблюдателя.

После обсуждений страны-участницы Генерального совета ВТО, единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в ВТО.

В настоящее время 164 государства являются членами ВТО. 24 страны имеют статус наблюдателя в этой Организации. Туркменистан стал 25-й страной в статусе наблюдателя.