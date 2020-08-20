В Туркменистане вносят изменения в систему образования в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Туркменистан вносит изменения в систему образования в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в стране, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что школы с большим количеством классов и учащихся будут работать по предварительно согласованному раздельному расписанию. Количество учеников в классах будет сокращено. В частности, в каждом классе разрешено обучение не более 15 школьников.

Помимо этого, сокращается длительность уроков: для учеников первых классов урок будет длится 25 минут, вторых - четвертых классов - 30 минут, а с пятого по одиннадцатые классы — 35 минут.

Отмечается, что такие предметы как природоведение, биология, физическая подготовка, труд, рисование будут проводиться на свежем воздухе, на спортивных площадках, в музеях, парковых зонах и других местах.

Напомним, что в Туркменистане и ранее принимались меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Так, в стране ввели обязательное ношение масок в общественных местах.

Агентство «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) продлило приостановление движения поездов до 1 сентября 2020 года. Помимо этого, в стране обязательно предоставлять справку об отсутствии COVID-19 при регистрации на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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