УКГВ ООН признало принятые в Туркменистане меры для борьбы с COVID-19 эффективными

БАКУ /Trend/ - Правительство Туркменистана предприняло эффективные меры по предотвращению распространения COVID-19 и защите граждан от угрозы коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Отмечается, что Туркменистан разработал национальную стратегию борьбы с COVID-19. Это комплекс организационных, правовых, финансово-экономических, санитарно-эпидемиологических, медицинских и карантинных мероприятий.

В данных УКГВ ООН также отмечается, что учитывая ожидаемое сокращение доходов государственного бюджета, Туркменистан проводит работу по сокращению непроизводственных расходов и перераспределению государственных инвестиций для поддержания социальных расходов в 2020 году на запланированном уровне.

Сообщается, что Туркменистан также создает возможности для стимулирования предпринимательства, особенно в секторах, наиболее пострадавших от глобальной пандемии, таких как транспорт, туризм и т.д.

Кроме того, в стране реализуются инвестиционные проекты и поощряется государственно-частное партнерство.

Согласно данным, Туркменистан также работает над открытием транспортных коридоров и развитию мультимодальных грузоперевозок.

В стране особое внимание уделяется мерам, направленным на предотвращение проникновения коронавирусной инфекции при транспортировке грузов на территорию страны и через нее.

Руководство Туркменистана создало специальную правительственную комиссию для контроля цен на основные продовольственные товары и обеспечения их централизованного импорта и бесперебойного снабжения на рынке.

Продолжается государственное субсидирование для поддержания стабильности цен на ряд основных продовольственных товаров, а также коммунальные услуги и общественный транспорт.

(Автор: Джейла Алиева.)

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