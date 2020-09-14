БАКУ /Trend/ - Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) одобрил страновую программу Туркменистана на 2021-2025 годы, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что новая программа направлена на поддержку правительства в выполнении его обязательств по защите и реализации прав детей.

Так, программа нацелена на управление в интересах детей; здоровье, правильное питание и раннее развитие ребенка; социальную защиту детей; качественное инклюзивное образование.

Сообщается, что программа Туркменистана была принята в ходе сессии ЮНИСЕФ, где также обсуждалась важность предоставления каждому ребенку возможностей цифрового и дистанционного образования во время COVID-19, а также аспекты финансирования, оценки и партнерства программ ЮНИСЕФ во всем мире.

Отметим, что в Туркменистане уделяется особое внимание защите прав детей. Так, в начале текущего года в Ашхабаде состоялось подписание совместных рабочих планов Туркменистана и подразделений ООН на 2020 год, в ряде которых были: «Усовершенствованная законодательная база по правам ребенка», «Усовершенствованная система социальной защиты для детей», «Координация и мониторинг прав ребенка» и другие.

(Автор: Джейла Алиева.)

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