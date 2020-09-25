В Туркменистане работникам здравоохранения будут предоставлены дополнительные льготы

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане будут предоставлены дополнительные льготы работникам здравоохранения.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана.

Сообщается, что льготы будут предоставлены с целью мотивировать работников здравоохранения на борьбу с пандемией коронавируса.

При этом отмечалось, что с первых дней распространения COVID-19 в Туркменистане была организована работа по регулярному обеспечению населения на безвозмездной основе основными медицинскими средствами.

Также, на государственном уровне был принят план обеспечения готовности к противодействию и реагированию на пандемию и план оперативных социально-экономических мероприятий по противодействию пандемии.



Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения вируса.

Так, ранее в стране приняли обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии заражения коронавирусом при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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