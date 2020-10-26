Посольство России в Туркменистане организовало очередной рейс в Москву

БАКУ /Trend/ - Посольство России в Туркменистане организовало очередной рейс из Туркменабада (Туркменистан) в Москву (Россия), сообщает Trend со ссылкой на Информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что авиарейсом S78536 российской авиакомпании «Сибирь» было доставлено 169 человек.

Сообщается, что это четвёртый рейс из Туркменистана авиакомпании «Сибирь» с марта 2020 года, когда было временно приостановлено выполнение регулярных авиарейсов, в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что раннее Туркменистан организовывал чартерные рейсы в Международный аэропорт Туркменабада (Туркменистан) из Турции, России, Беларуси, Индии и других стран для возвращения граждан, не сумевших вернуться ранее по вышеупомянутой причине.

Напомним, что на сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые санитарные меры для предотвращения распространения пандемии.

Так, ранее в стране были предписаны обязательное ношение масок в общественных местах, а также необходимость предоставления справки об отсутствии коронавирусной инфекции при посадке на авиарейс.

(Автор: Джейла Алиева.)

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