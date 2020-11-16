В Туркменистане обнаружены новые месторождения по запасу подземных вод

Туркменистан 16 ноября 2020 14:32 (UTC+04:00)
В Туркменистане обнаружены новые месторождения по запасу подземных вод
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