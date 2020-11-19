Международное бюро выставок делится опытом с туркменскими коллегами

Международное бюро выставок (МБВ) совместно с Министерством иностранных дел и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, при участии посольства Туркменистана во Франции, провели специализированный онлайн семинар из Парижа для туркменских специалистов государственного сектора. В семинаре, проходившем с 16 по 18 ноября 2020 года, приняли участие специалисты министерств и правительственных учреждений, бизнес-структур, а также студенты двух ашхабадских вузов - Института международных отношений МИД и Международного университета гуманитарных наук и развития Министерства образования Туркменистана, передает Trend со ссылкой на Туркменистан Сегодня.

В ходе трехдневного семинара эксперты МБВ ознакомили туркменских специалистов с деятельностью организации, поделились опытом выставочно-ярмарочной деятельности, осветили, в частности, коммуникационные и технические аспекты участия в выставках, проводимых под эгидой МБВ, и обсудили программы по наращиванию потенциала взаимодействия с Туркменистаном на международном уровне.

Генеральный секретарь Международного бюро выставок Димитри Керкентзес, выступая на открытии семинара, отметил высокий уровень Туркменистана в организации выставок на международных площадках. Прозвучали также выступления председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгелди Реджепова, а также чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана во Франции Шохрата Джумаева.

Международное бюро выставок (МБВ) — это межправительственная организация, созданная в 1928 году и насчитывающая 169 государств-членов. Она отвечает за координацию всех международных выставок, которые длятся более трех недель и носят некоммерческий характер. Организация определяет выбор стран проведения будущих выставок, предоставляет странам-кандидатам и принимающим странам свой опыт в области проведения таких мероприятий, национального брэндинга и общественной дипломатии. Штаб-квартира МБВ находится в Париже. Туркменистан издавна принимает участие в различных всемирных и специализированных выставках, но членом организации стал только в 2012 году, а в 2015 году подписал с МБВ Меморандум о сотрудничестве.