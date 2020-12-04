В поселке Акина Исламской Республики Афганистан возведена новая мечеть при поддержке туркменской стороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 4 декабря 2020 года, состоялось открытие мечети, возведённой в посёлке Акина этрапа Андхой провинции Фарьяб Исламской Республики Афганистан в качестве дружественного жеста туркменской стороны афганскому народу.

Как известно, в соответствии с Постановлением Президента Гурбангулы Бердымухамедова в ноябре 2018 года началось строительство мечети на 500 мест. Данное решение было принято в рамках поддержки, оказываемой Туркменистаном для достижения стабильности и безопасности в Афганистане, включая гуманитарное содействие братскому афганскому народу.

На церемонии открытия приняла участие представительная делегация во главе с Главным Муфтием страны Я.Ходжагулыевым, в состав которой также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Исламской Республике Афганистан Х.Овезов, Консул Туркменистана в городе Мазари-Шариф Б.Кабаев, имамы Марыйского и Лебапского велаятов страны и представители туркменских СМИ.

От афганской стороны на церемонии участвовали Министр Хаджа и исламских дел Афганистана Мохаммад Касим Халими, хяким провинции Джовзджан Лотфуллах Азизи, хяким провинции Фарьяб Накибулла Фаик, представители вышеназванного Министерства и филиала МИД ИРА в городе Мазари-Шариф, представители ведомств и государственных служб посёлка Акина и этрапа Андхой, а также многочисленные туркмены, проживающие в данных регионах.

Открытие мечети в преддверии 25-летия постоянного Нейтралитета Туркменистана особо символично. Туркменистан, являясь нейтральным государством, статус которого закреплён соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН, проделывает колоссальную работу по продвижению политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества во всем регионе.

Туркменистан уделяет огромное внимание стабильному развитию соседней страны и оказывает братскую солидарность и деятельную поддержку в ее интеграции в мирное русло развития.

Также сегодня, в честь открытия нового духовного объекта для афганского народа, из Туркменистана в афганские провинции Джовзджан, Герат и Фарьяб был отправлен гуманитарный груз, состоящий из лекарственных и медицинских препаратов, хозяйственных средств, текстильных и продовольственных товаров, произведенных в Туркменистане.

На церемонии вручения гуманитарного груза в поселке Тургунди провинции Герат приняла участие представительная делегация из Туркменистана, а также высокопоставленные служащие различных ведомств Афганистана.