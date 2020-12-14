В МИД Туркменистана прошло совещание с участием глав зарубежных дипломатических представительств

14 декабря 2020 года в здании Министерства иностранных дел Туркменистана состоялось совещание, в котором приняли участие руководители и ответственные сотрудники внешнеполитического ведомства, послы – главы зарубежных дипломатических представительств и миссий при международных организациях, руководители консульских учреждений Туркменистана.

Как передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Баку, в ходе совещания был обсужден широкий круг вопросов, связанных с выполнением поручений Президента Туркменистана, данных дипломатическому корпусу страны в ходе расширенного заседания Кабинета Министров страны, состоявшегося 11 декабря текущего года.

Туркменские дипломаты также рассмотрели пути практической реализации идей и инициатив Главы государства, выдвинутых им на Международной конференции «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», посвящённой 25-летию юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана, состоявшейся 12 декабря 2020 года в Ашхабаде.