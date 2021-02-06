В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Политического офиса Движения «Талибан» (ФОТО)

6 февраля 2021 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча руководства туркменского внешнеполитического ведомства с делегацией Политического офиса Движения «Талибан», возглавляемой руководителем данного офиса Моллой Абдул Гани Барадаром, передает Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

В ходе конструктивных переговоров стороны подчеркнули важность установления и поддержания мира и стабильности в Афганистане.

В связи с этим было особо отмечено, что Туркменистан в течение многих лет оказывает значительную поддержку афганскому народу, содействует развитию афганской экономики, в первую очередь в таких стратегически важных сферах как энергетика, транспорт, связь и коммуникации.

Важнейшими проектами в названных областях являются газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», линии высоковольтной электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту «Туркменистан-Афганистан-Пакистан», а также железные дороги, соединяющие Туркменистан с Афганистаном.

Делегация Политического офиса Движения «Талибан» выразила полную поддержку процессу реализации вышеуказанных инфраструктурных проектов, нацеленных на обеспечение благополучия и процветания афганского народа.

По завершении переговоров представители афганской делегации сделали обращение к прессе и ответили на вопросы журналистов.

Далее публикуется полный текст обращения к прессе представителей Политического офиса Движения «Талибан»:

«Уважаемые представители средств массовой информации!

В первую очередь, позвольте вас поприветствовать на сегодняшней пресс-конференции и представиться. Меня зовут Мохаммад Сухаил Шахин, я являюсь представителем Политического офиса и Переговорной команды Движения «Талибан».

Во-первых, от имени политического офиса движения хотел бы выразить благодарность туркменской стороне за приглашение посетить Туркменистан и оказанное гостеприимство.

Вчера, в рамках визита мы посетили две мечети и ознакомились с древними религиозными достопримечательностями и культурными традициями туркменского народа.

Сегодня, здесь, в Министерстве иностранных дел Туркменистана у нас состоялись переговоры с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана г-ном Рашидом Мередовым и его делегацией, которые прошли в открытой и дружеской атмосфере. В ходе встречи мы дали позитивную оценку политике нейтрального Туркменистана в отношении Афганистана и ту многолетнюю политическую и экономическую поддержку Афганистану, которая оказывалась, оказывается и будет оказываться соседним Туркменистаном.

Туркменистан, как мусульманское, соседнее, нейтральное государство на протяжении ряда лет выступает с инициативами, направленными на установление мира и развития в Афганистане.

Отдельного внимания и оценки заслуживает реализация инфраструктурных проектов в Афганистане, инициируемых Туркменистаном. Без сомнений, скорейшее начало строительство таких проектов, как ТАПИ, ТАП и железные дороги из Туркменистана в Афганистан будут способствовать достижению мира и экономического развития Афганистана. В то время, когда, с одной стороны идет борьба за независимость нашей страны, мы в свою очередь, обеспечивая защиту всех национальных проектов, воплощаемых в нашей стране, пытаемся внести необходимый вклад для благополучия нашего народа и развития государства.

В этой связи, как Исламский Эмират Афганистан, мы заявляем о полной поддержке реализации и обеспечения безопасности проекта ТАПИ и других инфраструктурных проектов в нашей стране.

Я благодарю Вас за внимание!»