В Туркменистане возобновлена работа ряда крупных объектов торговли

БАКУ /Trend/ - В Лебапском регионе Туркменистана возобновилась работа трёх крупных объектов торговли и одного учебного центра, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что возобновили работу торговый рынок региона, торгово-развлекательный центр «Лебап» и рынок города Керки.

Также восстановлена работа учебного центра «Ровач» в Туркменабате.

Сообщается, что деятельность вышеупомянутых объектов возобновилась с начала марта.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с прошлого года в стране ограничена деятельность ряда предприятий и транспорта.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее группа экспертов ЕРБ ВОЗ работала в Туркменистане по просьбе правительства страны, чтобы поддержать страну в аспектах готовности и реагирования на COVID-19.

Также в Туркменистане утверждён план социально-экономических мероприятий по противодействию распространению пандемии коронавируса.

Туркменистан совместно с учреждениями системы ООН приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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