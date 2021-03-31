ВОЗ содействует подготовке Туркменистана к распространению COVID-19

БАКУ /Trend/ - ВОЗ и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана приложили совместные усилия в повышение потенциала страны в области чрезвычайных ситуаций, в частности пандемии коронавируса COVID-19, сообщили Trend во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении говорится, что в 2020 году почти 500 медицинских, лабораторных и прочих специалистов прошли подготовку по различным дисциплинам (клинический менеджмент, эпидемиологический надзор, профилактика и инфекционный контроль, отслеживание контактов и лабораторные службы) для противодействия коронавирусу COVID-19.

«Мы тесно сотрудничаем с другими учреждениями ООН в реализации плана социально-экономических ответных мер по смягчению экономических последствий коронавируса COVID-19 в обществе и экономике страны», – сказали в ВОЗ.

В сообщении также отмечается, что ВОЗ является ведущим учреждением ООН в Туркменистане по вопросам здравоохранения и оказывает повседневную поддержку Минздраву, национальным партнерам и другим международным и местным организациям в вопросах, связанных со здоровьем.

«Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ) ожидает, что 2021 год станет еще одним годом, который будет посвящен борьбе с пандемией, но мы надеемся, что это будет более управляемый период. Эта ситуация относится и к Туркменистану», – отмечают в ВОЗ.

«С самого начала пандемии мы научились реагировать более взвешенно, чтобы обуздать передачу инфекции. Хотя никто не может предсказать ход этой пандемии, мы рассматриваем начало следующего года как время, к которому все наши индивидуальные и коллективные действия вместе с развертыванием вакцинации во всем мире дадут свои плоды”, – заключили в организации.

Отметим, что в Туркменистане на сегодняшний день нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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