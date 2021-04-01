В Туркменистане стартовал международный форум "Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа"

БАКУ /Trend/ - 31 марта 2021 года в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана в гибридном формате начался Международный форум «Мухаммед Байрам хан Туркмен и традиции гуманизма, патриотизма и мужества туркменского народа».

Данное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости и 25-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана, а также объявлению 2021 года «Туркменистан – родина мира и доверия», собрало около 80-ти государственных деятелей, видных научных деятелей, а также политологов и историков из 18-ти стран мира, было заслушано более 200 выступлений.

На торжественной церемонии открытия форума выступили министр образования Туркменистана О.Гурбанов, президент Академии наук Туркменистана С.Тойлиев.

Ключевыми спикерами форума выступили врио министра информации и культуры Афганистана Мохаммад Тахир Зухаир, Генеральный директор Индийского Совета по международным делам (ICWA), посол, доктор Т.С.А. Рагхаван, член Академии наук Республики Татарстан Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Ханиса Алишина, основатель, президент Института мира и дипломатических исследований Пакистана Фархат Асиф, ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Такыр Балыкбаев, проректор по науке и международным связям Ошского государственного юридического института, доктор исторических наук Байболот Абытов, профессор Кабульского университета Сайед Масуд, руководитель Научно-исследовательского центра по Туркменистану университета Ланджоу Китая Ван Сихай и директор Научного центра цивилизации восточных государств Гуманитарного института Худжандского университета имени Б.Гафурова Таджикистана Замира Гафорова, выступления, которых были заслушаны посредством видеоконференции.

Делегаты обсудили богатое историческое значение творчества Байрам хана, который определял духовные ценности, такие как патриотизм, сплоченность, благополучие и гуманизм, одним из основных принципов реализации эффективной государственной политики. Кроме того, участниками форума была особо обозначена необходимость глубокого изучения духовного наследия полководца-педагога своего времени в целях всестороннего раскрытия культурно-цивилизационных ценностей и взаимопонимания в международных отношениях.

Форум продолжил свою работу в 4-х секциях.